117,7 тысяч жителей Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии достигло больше 117, 5 тысяч человек. Об этом 21 октября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 117 705 (+423), в том числе госпитализировано 4160 (+94), выздоровело 105 205 (+231), умерло 5240 (+24), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 468 (+1), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 692 209 жителей Приангарья, двумя – 577 972 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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