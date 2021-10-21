Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 октября: в ковидный госпиталь областной клинической больницы ежедневно поступают на лечение беременные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 21 октября. Регион по количеству госпитализированных за последние две недели приближается к пику заболеваемости, отмеченной во время третьей волны.

- За 2 недели, с 6 по 20 октября, мы госпитализировали 499 пациентов с COVID, - рассказал во время прямого эфира заместитель главного врача по медицинской части ИОКБ Игорь Каретников. – А за 2 самых тяжелых недели июля – 527. Уже поэтому можно сказать, что мы находимся в очень непростой ситуации, «легких» больных к нам не кладут. Выписано за это время 110 человек. Несравнимо меньше.

Всего же с начала октября число пациентов в ковидных госпиталях возросло на 1595 – с 1 по 20 число. Сейчас количество госпитализированных уже больше 4 тысяч, только в одном Иркутске каждый день выявляют более ста случаев заражения, конечно, не все из них сразу попадают в больницу. По области за сутки уже получают больше 400 новых положительных тестов на COVID-19.

- Беременных, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, тоже сейчас доставляют к нам. Такое решение было принято еще летом. Наша задача – спасти жизни мам и малышей. Сейчас, в отличие от первой волны, ситуация такова, что будущие мамы поступают на лечение ежедневно, - сказал главврач ИОКБ Петр Дудин также во время прямого эфира в соцсетях.

Напомним, что в регионе максимальное количество пациентов в ковидных госпиталях было примерно 5600. Если Приангарье снова приблизится к этим цифрам, придется снова изыскивать новые места в больницах для зараженных.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 октября: в городе возобновили дезинфекцию остановок общественного транспорта

Из-за подъема заболеваемости в Иркутске вновь решили дезинфицировать остановки общественного транспорта. При помощи спецтехники на поверхности распыляют безопасный для людей и животных дезинфицирующий раствор. В областном центре около 600 остановок. Все они будут обработаны.

Также продолжается дезинфекция самих автобусов. Каждый день обрабатываются салоны автобусов, трамваев и троллейбусов – перед выходом на линию и после, также водители или техперсонал проводят дезинфекцию каждого рейса – моются поручни и сидения.

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