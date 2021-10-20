Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 октября 2021 16:25

Дезинфекцию остановок и общественного транспорта возобновили в Иркутске

Это связано с ростом заболеваемости COVID-19
Виктория КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дезинфекцию остановок и общественного транспорта возобновили в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Дезинфекцию остановок и общественного транспорта возобновили в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Из-за роста числа заражений COVID-19 в Иркутске начали обрабатывать остановки. С помощью спецтехники регионального МЧС распыляется специальный раствор, который безопасен для людей и животных. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В Иркутске насчитывается более 150 остановок транспорта, через которые проходит наиболее интенсивный поток людей, - рассказали в администрации. - Первым делом обрабатываются остановочные павильоны, которые расположены в этих местах.

Дезинфекции всех остановок города продолжатся до понижения среднесуточных температур.

Кроме этого, в целях профилактики распространения COVID-19 обрабатывают автобусы, троллейбусы и трамваи. Перед выходом на маршруты и после возращения салоны дезинфицируют. Водители или технический персонал обрабатывают поручни и сидения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

418 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Иркутской области за сутки. В регионе больше 117 тысяч заболевших с начала пандемии. (подробности)

Число больных в Иркутске приближается к пику третьей волны. Врачи рассказали о ситуации в регионе. (подробности)