418 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии достигло больше 117 тысяч человек. Об этом 20 октября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 117 282 (+418), в том числе госпитализировано 4066 (+40), выздоровело 104 974 (+214), умерло 5216 (+22), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 467 (+2), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 687 318 жителей Приангарья, двумя - 577 025 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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