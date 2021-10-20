Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 октября: где в областном центре открываются дополнительные пункты вакцинации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 20 октября. Ситуация с каждым днем усложняется. В больницах Приангарья сегодня больше четырех тысяч человек [статистика]. В регионе растет суточный прирост заболевших COVID-19 , количество пациентов в ковидных госпиталях, а также число скончавшихся от новой коронавирусной инфекции – умерли уже больше 5600 человек, подхвативших заразу.

Специалисты уверяют, что победить печальную статистику возможно только при помощи вакцинации. Прививка от COVID-19 если не защищает от болезни на 100%, то гарантирует легкое течение болезни. Это явственно показывает положение дел в Братске, там сейчас наравне с Иркутском одна из сложных ситуаций по заболеваемости. Там за последние две недели среди умерших от COVID-19 нет ни одного вакцинированного.

- Мы посмотрели истории умерших от новой коронавирусной инфекции людей за две недели (в Братске и районе) и не увидели ни одной отметки о вакцинации, - говорит главный внештатный специалист-инфекционист Сибирского федерального округа и Иркутской области Владимир Хабудаев. - Без иммунизации мы не справимся с пандемией ни в области, ни в отдельном районе.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 октября: дополнительные пункты вакцинации

Иркутск – неизменный лидер по заболеваемости коронавирусом. Именно в областном центре был зарегистрирован первый случай заражения в марте прошлого года. С тех пор в столице Приангарья уже подтвердилось около 40 тысяч случаев заражения, в сутки заболевает больше ста человек, поэтому вакцинация иркутян от коронавируса необходима. Пока же в городе прививки от COVID-19 поставили чуть больше 36% горожан – это около 200 тысяч человек.

Для удобства желающих получить иммунитет от новой коронавирусной инфекции (а в Иркутске пока это дело добровольное, исключая отдельную категорию граждан) в городе открываются дополнительные пункты вакцинации. Накануне был открыт прививочный кабинет в клинике «Эстет» на улице Кожова, 25 октября откроется мобильный пункт в ТЦ «Сильвермолл».

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