Пункт вакцинации от коронавируса откроют в ТЦ «Сильвермолл» 25 октября в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Четвертая волна пандемии коронавируса продолжается в Иркутской области. Темпы заболеваемости как всегда выше в областном центре: каждые сутки больше ста новых зараженных. Специалисты уверяют, что спасти положение поможет вакцинация. В Приангарье действует уже больше 120 мобильных и стационарных прививочных пунктов. В Иркутске идет работа по открытию дополнительных точек. Об этом сообщает мэрия города.

Так накануне открылся прививочный кабинет в клинике «Эксперт» на улице Кожова, 25 октября медики готовы будут принять всех желающих получить иммунитет от коронавируса в ТЦ «Сильвермолл».

- В Иркутске сейчас работает 25 пунктов вакцинации (адреса здесь), - говорят в администрации города. - Создан запас препаратов, как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации «Спутником Лайт».

Однако оба компонента вакцины поставили себе пока только 36,28 % жителей города – это около 200 000 человек. На сегодняшний день с начала пандемии в региональном центре положительные тесты на COVID-19 были получены у 39 808 иркутян. Напомним, что всего в Приангарье выявлено 116 864 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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