Новая поликлиника медсанчасти ИАПО в Иркутске откроется в феврале 2022 года Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Специалисты приступили к установке оборудования в новой детской поликлинике медсанчасти ИАПО. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Строительство нового медицинского комплекса во втором Иркутске началось в 2019 году, - напомнили в правительстве. - Объект включает детскую поликлинику на 400 посещений и женскую консультацию на 200.

На строительство поликлиники было выделено 1,55 миллиардов рублей из областного бюджета, на оборудование из резервного фонда - 525 миллионов рублей. Также на облагораживание территорий выделили дополнительно 50 миллионов рублей.

В первом блоке завершаются отделочные работы, во втором и третьем уже идет монтаж медицинского оборудования: установлены компьютерный и ядерно-магнитный томограф, рентген аппараты. Специалисты также приступили к монтажу стоматологического оборудования.

Строительные работы планируют завершить к концу ноября 2021 года, а первых пациентов детская поликлиника примет в феврале 2022 года.

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