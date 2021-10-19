Владельцы Toyota Land Cruiser 200 чаще всех нарушают ПДД в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

700 тысяч штрафов вынесено водителям в Иркутской области с начала года благодаря работе комплексов автоматизированной фиксации нарушений. Их общая сумма превышает полмиллиона рублей. Всего на дорогах региона установлено 142 подобных камеры. Данные с них поступают в Отдел исполнения административного законодательства УГИБДД регионального МВД. Здесь же полицейские анализируют факт состава правонарушения и высылают нарушителям постановления. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Камеры фото-видео фиксации выявляют случаи превышения установленной скорости, не предоставления преимущества пешеходам, выезда на полосу встречного движения, езду по обочине, выезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, разворот в неположенном месте, нарушений правил движения грузового транспорта, - разъяснили в ведомстве.

По данным статистики, больше всего нарушений ПДД в 2021 году зафиксировано на объездной дороге Ново-Ленино, плотине ГЭС и на 1830 километре автодороги Р-255 Сибирь в Усольском районе. При этом чаще остальных на это идут водители TOYOTA LAND CRUISER 200 - с начала года им выписали 98 штрафов. На втором месте владельцы БМВ X5M - они допустили 64 нарушения, замыкают тройку лидеров машины марки КИА РИО - в их копилке 63 нарушения, а водитель БМВ Х6М в Ангарском районе установил рекорд по превышению скорости, разогнавшись на трассе до 211 км/ч, при разрешенных не более 90 км/ч.

Также за этот период в Приангарье 2300 раз не пропустили пешехода на "зебре", что зафиксировали камеры. Такие комплексы работают в Иркутске на улицах:Карла Маркса, Советская, Байкальская, Сухэ-Батора и Шевцова; в Ангарске – на Ангарском проспекте и улице Карла Маркса.

Что касается нарушений со стороны пешеходов, их выявлено свыше 11 тысяч.

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