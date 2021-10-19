Братчанин помог полиции задержать грабителя, вырвавшего у женщины сумку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске 34-летний мужчина помог задержать грабителя, который вырвал из рук женщины сумку. Злоумышленник пытался скрыться, но крик о помощи услышал прохожий. Сибиряк догнал преступника и удерживал его до приезда полицейских. Позже выяснилось, что 39-летний грабитель был неоднократно судим. Он признал свою вину, а похищенные вещи были возвращены владелице.Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данному факту дознавателем МУ МВД России «Братское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж) и передано в Падунский районный суд. Братчанина приговорили к наказанию в виде лишения свободы на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года,- рассказали в ведомстве.

Врио начальника МУ МВД России «Братское» Артём Пономарёв вручил Алексею Пляскину благодарственное письмо, а также выразил признательность за содействие полиции, решительность, смелость и самоотверженность, проявленные при задержании грабителя.

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