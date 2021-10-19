Еще 160 коек развернули для лечения пациентов с короновирусом в Братске. Фото: правительство Иркутской области

В Братске дополнительно развернули еще 160 коек для лечения пациентов с короновирусом. Теперь в городе и Братском районе открыто 830 коек. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Ситуация в Братске и районе сложная, - рассказали в правительстве. - Количество заболевших людей высокое. Если посмотреть историю умерших людей от COVID-19 за две недели, то можно увидеть, что никто из них не проходил вакцинацию.

Скоро в Братск доставят несколько аппаратов искусственной вентиляции легких. Они будут находиться в резерве. В Иркутской области на 19 октября развернуто 4772 коек для лечения людей, заболевших коронавирусной инфекцией.

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