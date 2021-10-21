Иркутская область заняла второе место в Сибири по уровню средней заработной платы. Фото: правительство Иркутской области

Иркутская область заняла второе место в Сибири по уровню средней зарплаты бюджетников, уступив только Красноярскому краю. В прошлом году наш регион был на третьем месте. Дело в том, что в Приангарье продолжают повышать доходы работников соцсферы в рамках выполнения «майских» указов президента России. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Под действие указов попадают свыше 94 тысяч человек или 48% от общей численности сотрудников бюджетных организаций, в том числе в областных учреждениях – 43,8 тысяч человек, в муниципальных - 42,9 тысяч человек и в федеральных – 7,4 тысяч человек, - рассказали в правительстве.

Кроме этого, правительство региона проводит перерасчет заработка более 47 тысяч бюджетников. За первую половину этого года уровень их дохода в государственных и муниципальных учреждениях Приангарья вырос на 6,8%.

Планируется, что к концу года зарплата бюджетников достигнет 106,5%.

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