Семь электроподстанций запустят весной 2022 года в Байкальске. Фото: правительство Иркутской области

В Байкальске заканчивается первый этап строительства электрических сетей на территории, которая предназначена для отдыха туристов. Работы были начаты еще весной 2021 года, на эти цели выделили 363 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В настоящее время заканчивается монтаж семи распределительных трансформаторных подстанций, - рассказали в правительстве. - Идет геодезическая разметка участков прокладки кабелей.

Новые подстанции позволят обеспечить потребителей постоянным электричеством на ближайшие 15-20 лет. Также они могут помочь в привлечении туристов в Байкальск. Ввести в эксплуатацию объекты планируют уже весной 2022 года.

Эти электроподстанции нового поколения создают минимальное электромагнитное воздействие и меньше шума. Нагрузку на них можно регулировать в автоматизированном режиме и с помощью дистанционного управления.

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