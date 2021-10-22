Движение по путепроводу на улице Джамбула запустят 30 октября в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске совсем скоро разрешат движение по путепроводу на улице Джамбула. Там уже завершается ремонт его первой половины. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

- Ведутся сварочные работы, зачистка и покраска ограждений путепровода. - пояснили в администрации. - Параллельно устанавливаются перильные ограждения и световые опоры. Все работы планируют завершить к 30 октября.

На отремонтированной части путепровода откроют три полосы движения для транспорта. Из Ленинского района автомобили смогут двигаться по двум полосам, а из Свердловского – только по одной. Также предложили разработать схему реверсивного движения на участке в зависимости от загрузки направлений.

Напомним, что реконструкция путепровода по Джамбула нельзя было откладывать, он находился в аварийном состоянии. Ремонт начался в конце 2020 года, и по контракту он должен быть полностью завершен к в 2023 году. Благодаря расширению проезжей части появится возможность выделить полосу для общественного транспорта.

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