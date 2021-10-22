Проблемы седьмой приаэродромной зоны аэропорта обсудили в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске 11 объектов строительства могут не получить разрешение на ввод в эксплуатацию из-за того, что находятся на седьмой подзоне приаэродромной территории. Всего 22 разрешения выдали на строительство многоквартирных домов, находящихся в этой зоне сейчас. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Под ограничения попали большая часть Октябрьского и Правобережного округов - рассказали в администрации. - Именно в этих районах происходит значительное строительство новостроек, в том же числе находится и детский сад в микрорайоне Лесной. Постройка зданий была запланирована раньше, чем установили подзону, однако важно закончить их и ввести в эксплуатацию.

Проблему обсудили на совещании с мэром Иркутска и членами Президиума Союза строителей Иркутской области. В 2021 году в Иркутске планируют ввести в эксплуатацию 364 тысяч квадратных метров жилья. При этом 97,8 тысяч квадратных метров построят до конца 2021 года на границах седьмой подзоны приаэродромной территории. Сейчас выдать разрешение на их эксплуатацию не позволяет закон. Администрация города направила обращения и предложения в органы власти всех уровней.

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