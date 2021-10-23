26 новых автомобилей скорой помощи передали больницам Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области.

В больницы Иркутской области поступило 23 автомобиля класса В - предназначенных для оказания скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе, а также 3 автомобиля класса С, предназначенных для реанимации, интенсивной терапии, мониторинга и перевозки больных и пострадавших. Ключи от новых машин передали представителям населенных пунктов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Иркутская станция скорой медицинской помощи получила семь автомобилей, Братская станция скорой помощи – три, Ангарская БСМП – два, ещё четырнадцать медучреждений региона по одной машине, - отметили в региональном правительстве.

По словам министра здравоохранения региона Якова Сандакова, служба скорой медицинской помощи Иркутской области укомплектована 434 автомобилями. В 2020 году в Приангарье поступило 44 новых машины.

Напомним, дополнительно направить в регионы автомобили скорой помощи поручил Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию.

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