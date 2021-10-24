МЧС: сильный ветер ожидается в западных районах Иркутской области ночью 25 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спасатели Приангарья предупреждают жителей об усилении ветра в западных территориях региона 25 октября. Скорость воздушных потоков может достигать 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Ветер будет иметь западное, юго-западное направление, - отмечают в Главке.

В остальных районах Приангарья скорость ветра в среднем ожидается 5-10 м/с, временами могут налетать порывы до 14 м/с. Также синоптики обещают мокрый снег и снег. В южный районах региона пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Этой ночью по области термометры покажут +3...-2. При прояснении «ударит» морозец до -5…-10. Днем 25 октября в Иркутской области +6…+11, в северных районах 0…+5.

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