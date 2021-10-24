«Спутник Лайт» закончился в некоторых прививочных пунктах Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На минувшей неделе в прививочных пунктах региона наблюдался дефицит вакцины «Спутник Лайт». В некоторых кабинетах вакцинации препарат просто закончился. Причина этому – огромное количество желающих ревакцинироваться. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Действительно, количество желающих пройти ревакцинацию превысило запланированный запас препарата, - говорит глава Приангарья.

Также губернатор пообещал, что на следующей неделе «Спутник Лайт» снова будет в наличии во всех прививочных пунктах. К слову, Игорь Кобзев также рассказал о том, что теперь одновременно можно прививаться от коронавируса и от гриппа: по данным Минздрава страны, эффективность прививок при одновременной вакцинации от COVID-19 и от вирусов гриппозной этиологии не снижается.

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