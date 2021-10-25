Водитель «Тойота Клюгер» погиб после столкновения с грузовиком в Братске. Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Иркутскои области.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 25 октября в Братске. Сотрудники ГИБДД уже работают на месте. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Об этом сообщают на официальном аккаунте ГИБДД ГУ МВД России по Иркутскои области.

- Около 13:45 часов в центральной части города Братска произошло столкновение двух автомобилей «Тойота Клюгер» и «КАМАЗ», после чего от удара кроссовер съехал в кювет и опрокинулся, - рассказали в ведомстве.

«Тойота» превратилась в груду металлолома. 57-летний водитель умер до приезда скорой помощи, водитель грузовика не пострадал. Дорожные полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фура с картофелем перевернулась на трассе «Байкал» в Иркутской области. ДТП произошло в Слюдянском районе. (подробности)

ДТП с автопоездом, перевозившим 7 иномарок по трассе «Байкал», попало на видео

Стало известно, что водитель автовоза не выжил в ДТП в Шелеховском районе. (подробности)

Автопоезд с семью иномарками перевернулся на трассе «Байкал» в Шелеховском районе

Судьба водителя неизвестна. (подробности)