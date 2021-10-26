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Общество26 октября 2021 15:25

Отключение электричества 27 октября в Иркутске пройдет в четырех округах

Под отключение электричества в Иркутске 27 октября попадет только часть зданий
Виктория КОЛЧИНА
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Отключение электричества 27 октября в Иркутске пройдет в четырех округах

Отключение электричества 27 октября в Иркутске пройдет в четырех округах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Иркутске 27 октября запланировано в части зданий в Свердловском, Правобережном, Октябрьском, Ленинском районах. Света в некоторых домах в этих округах не будет от 30 минут до девяти часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Отключение электричества в Иркутске 27 октября необходимо для плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. – В плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании.

Отключение электричества в Иркутске 2 июля 2021 планово состоится на улицах Розы Люксембург, Болотная, Майская, Нагорная, Кольцевая, Трудовая, Ширямова, Горького, Желябова, Свердлова, Лермонтова, Шмидта, Рябикова (см.таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 27 октября: адреса

Отключение электричества в Иркутске 27 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 27 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 27 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 27 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 27 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 27 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 27 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 27 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 27 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 27 октября: адреса. Фото: ИЭСК