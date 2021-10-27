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Общество27 октября 2021 4:02

Почти 19,5 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

Вирусов гриппа пока не обнаружено
Мария КНЯЗЕВА
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Почти 19,5 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

Почти 19,5 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области заболеваемость ОРВИ держится примерно на одном уровне. Вторую неделю сейчас острыми респираторными вирусными заболеваниями в регионе заражаются больше 19 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

- За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрирован 19486 случаев заболевания ОРВИ, - приводят точные данные специалисты. – Неделей ранее таких случаев было 19 398.

Чаще всего к врачам обращаются родители с «простудившимися» детьми младше 14 лет. Стоит отметить, что среди заразившихся нет ни одного с диагнозом грипп. Циркуляции вирусов гриппозной этиологии в Приангарье пока нет.

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