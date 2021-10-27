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Происшествия27 октября 2021 4:57

Иркутянку задержали за сбыт опасных БАДов для похудения

Следователи считают, что таблетки женщина рассылала по почте
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутянку задержали за сбыт опасных БАДов для похудения

Иркутянку задержали за сбыт опасных БАДов для похудения

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске задержали 31-летнюю женщину по подозрению в распространении БАДов для похудения с сильнодействующим опасным веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области на сайте МВД.Медиа.

При обыске квартиры у женщины нашли коробки с опасными таблетками – около 300 блистеров, 55 банок, 300 капсул. Изъятое содержит примерно три килограмма запрещенного вещества.

- Оборот этих препаратов для снижения веса в нашей стране ограничен, - говорят полицейские. - По предварительным данным, женщина заказывала их через Интернет.

Опасные БАДы она, по подозрениям следователей, продавала при помощи мессенджеров - размещала в них объявления, после отправляла товар по почте. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта».

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