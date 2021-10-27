Иркутянку задержали за сбыт опасных БАДов для похудения
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутске задержали 31-летнюю женщину по подозрению в распространении БАДов для похудения с сильнодействующим опасным веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области на сайте МВД.Медиа.
При обыске квартиры у женщины нашли коробки с опасными таблетками – около 300 блистеров, 55 банок, 300 капсул. Изъятое содержит примерно три килограмма запрещенного вещества.
- Оборот этих препаратов для снижения веса в нашей стране ограничен, - говорят полицейские. - По предварительным данным, женщина заказывала их через Интернет.
Опасные БАДы она, по подозрениям следователей, продавала при помощи мессенджеров - размещала в них объявления, после отправляла товар по почте. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта».
Читайте также:
«Вас забыла спросить»: мать запертых в квартире детей из Братска шесть дней была у подруги. Против матери запертых в квартире четверых братьев из Братска завели уголовное дело (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08