«Хонда Аккорд» сбил иркутянку и ее четырехлетнюю дочь, переходивших дорогу в неположенном месте Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 26 октября на улице Депутатской в Иркутске 48-летний водитель «Хонды Аккорд», сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода. При этом на противоположной стороне было установлено ограждение, что не остановило иркутянку. 38-летней женщине и ее 4-летней дочери понадобилась помощь врачей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В настоящее время по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитаю несовершеннолетнего участника автоаварии в отношении законных представителей проводится проверка, - рассказали в ведомстве.

Также проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения проверят сотрудники прокуратуры.

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