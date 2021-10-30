Свидетелей Иеговы в Иркутске оставили под стражей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Семь членов религиозной организации Свидетели Иеговы «Центральная, Иркутск» (экстремистская организация, запрещена в РФ) задержали в областном центре еще 5 октября. Они были взяты под стражу, но это решение опротестовали. И 28-29 октября в Иркутском областном суде в апелляционном порядке жалобы рассмотрены. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

-Меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца оставлены без изменения, - уточняют в суде.

Напомним, что СК продолжает расследование уголовного дела против них по статье за организацию деятельности религиозного объединения, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Именно такое решение вынес Верховный суд России относительно Свидетелей Иеговы еще в 2017 году

28-29 октября, в Иркутском областном суде в апелляционном порядке рассмотрены жалобы