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Происшествия31 октября 2021 13:20

Нефтепродукты попали в реку Ангару в Иркутске

Предположительно, источник загрязнения - на местной стройплощадке
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
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Нефтепродукты попали в реку Ангару в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Нефтепродукты попали в реку Ангару в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В реку Ангару в черте Иркутска попали нефтепродукты. Специалисты предполагают, что источник загрязнения находится на местной стройплощадке. Туда приехали сотрудники городской администрации, полиции, природоохранной прокуратуры. Принимаются все меры, чтобы не дать пятну расшириться и устранить последствия загрязнения.

- Применяется сорбент, установлены боновые заграждения (конструкции, которые препятствуют распространению нефтепродуктов), - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. - На строительной площадке отключены насосы, течь приостановлена.

Эксперты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибири каждый час исследуют воду. Вводить режим ЧС нет необходимости. Точную площадь загрязнения назовут в понедельник, 1 ноября.

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