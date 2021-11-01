Старинные монеты с Николаем II изъяли у иркутянина и передали государству. Фото: УФССП России по Иркутской области

У иркутянина конфисковали старинные монеты, чтобы обратить в собственность государства. Сибиряк обманным путем продал женщине серую металлическую рублевую монету 1897 года и желтую монету достоинством 10 рублей 1899 года, обе - с изображением Николая II. Из-за этого пострадавшая понесла ущерб в 120 тысяч рублей. Изъятые монеты хранились как вещественные доказательства по уголовному делу. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- В рамках исполнительного производства монеты по решению Октябрьского районного суда Иркутска обращены в доход Российской Федерации. Ценности переданы в Гохран России, - отметили в ведомстве.

Ответственным хранителем денежных знаков выступил отдел полиции № 7 по Иркутску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель погиб, трое пассажиров пострадали в ДТП с загоревшейся машиной под Ангарском. Дорожные полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. (подробности)

В рамках исполнительного производства монеты по решению Октябрьского районного суда г. Иркутска обращены в доход Российской Федерации. Ценности переданы в Гохран России.