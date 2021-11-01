Водитель погиб, трое пассажиров пострадали в ДТП с загоревшейся машиной под Ангарском

Водитель погиб, трое пассажиров пострадали в ДТП с загоревшейся машиной в Ангарске. Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

ДТП произошло около 5 часов утра 1 ноября водитель «Део Нексия» ехал по трассе Р-255 «Сибирь» в обход Ангарска в сторону Иркутска. Он не справился с управлением, съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием, после чего машина загорелась. В аварии погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщают в официальном аккаунте ГИБДД ГУ МВД России по Иркутскои области.

- В результате происшествия 36-летний мужчина, находившийся за рулём легковушки погиб, его пассажиры – мужчины 28, 42 и 44 лет получили травмы, - рассказали в ведомстве. - Все участники аварии жители города Усолье-Сибирское.

Дорожные полицейские проводят проверку и выясняют из-за чего произошла страшная авария.

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