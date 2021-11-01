Служебная собака Лорд помогла задержать трех ангарчан, укравших ящик с алкоголем Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В отделение полиции поступило сообщение от охранной организации о том, что в одном их продуктовых магазинов Ангарска трое мужчин украли с прилавка ящик с бутылками. Один из них ударил продавца, который пытался остановить их. Злоумышленников помогла выследить служебная собака по кличке Лорд. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пес сразу же взял след и привел полицейских к подъезду общежития, - рассказали в ведомстве. - В одной из комнат были обнаружены три подозреваемых. Ими оказались двое 24-летних и 27-летний местные жители, один из которых ранее судим за кражу. В комнате, где проживали мужчины, был найден украденный товар.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции отмечают, что для служебной собаки Лорда это не первое раскрытое преступление. Например, летом этого года ему удалось найти золотую цепочку, которую выбросили грабители, чтобы скрыть улики.

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