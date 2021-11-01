Строительство храма Александра Невского могут перенести на улицу Якоби в Иркутске. Фото: Анна Дузенко

30 октября в Иркутске на месте стройплощадки храма-памятника князя Александра Невского, против которого выступают жители микрорайона Приморский, прошла встреча инициативной группы, представителей региональной и городской власти. Чтобы прийти к компромиссу было предложено перенести строительство на место существующей церкви на улице Якоби, либо внесение корректировок в проект. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Во время общения жители предложили проектировщикам создать наглядный макет будущего храма с привязкой к существующей территории и застройке. Также они выразили желание ознакомиться с перспективами развития всего микрорайона с предполагаемыми транспортными развязками, парками и скверами, новыми спортивными и детскими игровыми площадками, - рассказали в правительстве региона.

Было принято решение, что к концу ноября проектировщик выполнит макет храма с учетом расположения на улице Якоби. Вместе с картой перспективного развития микрорайона макет храма будет представлен инициативной группе.

Напомним, ранее недовольные строительством храма-памятника Александра Невского жители микрорайона Приморский разбили палаточный лагерь в роще, чтобы остановить работы. Около 100 человек посменно дежурили у огороженной территории вместе с детьми. Ночью иркутяне разводили костер, пели пени и спали в палатках.

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