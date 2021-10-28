Иркутяне разбили палатки у стройплощадки храма Александра Невского, чтобы остановить работы до заседания суда. Фото:Анна Дузенко

Палатки и песни вокруг костра в октябре в Иркутске? До недавнего времени погода, в общем-то, это позволяла, за окном стояло до +15 градусов, но сегодня она испортилась, а жители микрорайона Приморский, которые и разбили лагерь, по крайней мере пока уходить с места не собираются. Так они выражают недовольство строительством храма Александра Невского. Они требуют остановить на территории рощи, где и должна появиться церковь, все работы до заседания суда, которое было назначено на 11 ноября.

- Первую палатку возле забора стройплощадки жители установили накануне в 8 утра, - рассказала корреспонденту «КП» - Иркутск» одна из активисток Анна Дузенко. – Затем подтянулись другие, сегодня в нашем лагере 9 человек и 4 палатки. Распределяем дежурства: утром и днем пенсионеры, вечером и ночью остальные. Кстати, первая ночевка прошла хорошо. Мы разожгли огонь в мангале, сели вокруг него и пели песни под металлический барабан, ханг. Всего недовольство выражают около 100 человек, но одновременно в лагере было максимум 25. Порядок не нарушаем, периодически с проверкой приезжает полиция.

Во время первой ночевки люди пели песни вокруг костра. Фото:Анна Дузенко

Противники храма признаются, вдохновились известной историей Шиеса, где жители протестовали против мусорного полигона, разбив лагерь прямо на стройке. Спустя два года проект закрыли. Сибиряки же в глубине души надеются, что их борьба за парк закончится намного быстрее.

Согласно иску инициативной группы микрорайона, стройка на территории рядом с их домами невозможна, так как мнение горожан не было учтено. Их требование – включить рощу на перекрестке улиц Захарова и Безбокова в лесопарковый пояс Иркутска и создать на этом месте парк Гидростроитель. За время вновь разгоревшегося конфликта, а первые столкновения вокруг храма начались еще в 2016 году, свои подписи за создание парка оставили 1300 иркутян. Однако прихожан, направивших настоятелю Марку Косолапову письма с просьбой довести строительство до конца - больше 12 тысяч, ведь больше 20-ти лет церковь располагается в небольшом деревянном здании по улице Якоби. И разрешительные документы на строительство храма на 600 прихожан были получены вполне законно. А сам проект еще в 2005 году благословили митрополит Иркутский и Ангарский Вадим. В 2018 году было закончено официальное согласование, но из-за многочисленных проблем с документацией и финансированием начало строительства несколько раз откладывали. Работы на участке начались только в августе этого года. Пока только огородили территорию, осенью планировалось заложить первый камень.

На месте рощи жители Приморского хотят видеть парк Гидростроитель. Фото:Иркутская епархия

И, чтобы жители Приморского не волновались, что потеряют место отдыха, на одной из встреч иркутян с представителями администрации архитектор храма-памятника князя Александра Невского Андрей Красильников рассказал о проекте подробно. Их мнение о желании иметь зону для прогулок все же учли. На территории комплекса, по словам Андрея Красильникова, установят также детскую площадку и скамейки, выложат дорожки, а взамен срубленной рощи, высадят 102 дерева и кустарника. При этом площадь вокруг храма не огородят глухим забором, она будет открыта и гулять на территории храма смогут все желающие и в любое время.

В проект храма Александра Невского включает в себя сквер и детскую площадку. Фото:Иркутская епархия

Также депутаты Думы Иркутска по Свердловскому округу Ростислав Белых и Михаил Корнев пообещали, что вместе с жителями Приморского выберут места для строительства новых детских и спортивных площадок.

Сколько продлится стояние жителей Приморского – неизвестно. Порядок иркутяне не нарушают, да и жить никому не мешают. В ответ на просьбы полицейских и правительства Иркутской области свернуть палаточный лагерь требуют предоставить им официальный документ, подтверждающий, что строительные работы в роще не начнутся до решения суда.

- На самом деле я сейчас стала общаться с людьми, с которыми не разговаривала более 20 лет, - говорит корреспонденту «КП» - Иркутск» Анна. – Эта ситуация нас сплотила. И за это я этому стечению обстоятельств в общем-то благодарна.

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