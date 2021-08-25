Православный храм начали строить в микрорайоне Приморский в Иркутске. Фото: Иркутская епархия

В микрорайоне Приморский в Иркутске началось строительства храма-памятника Святого благоверного князя Александра Невского. Работы ведутся на участке, ограниченном улицами Захарова, Безбокова и Гидростроителей. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщают в пресс-службе Иркутской епархии.

- Строительство подобных объектов в черте города всегда сопряжено со множеством трудностей и всевозможных условий, которые необходимо предусмотреть и выполнить: финансирование, планировка, экология и многое другое. Не обошлось без этого и здесь. По благословению митрополита Иркутского и Ангарского Вадима с 2005 года и до сегодняшнего дня проводилась работа по подготовке всех необходимых документов и согласования их со всеми заинтересованными службами, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, разрешение на строительство было выдано Иркутской епархии в октябре 2018 года, однако первые работы на участке начались лишь в августе 2021 года.

Закладка первого камня планируется на осень.

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