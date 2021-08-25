В салонах красоты и студиях загара в Иркутской области не найдено нарушений антиковидных мер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области во время рейдов по соблюдению ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения коронавируса, было проверено 46 салонов красоты и студий загара. Специалисты не выявили ни одного нарушения. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Продолжаются рейды на соблюдение противоэпидемических мер, проводимые службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. За прошедшую неделю специалисты проверили более 130 хозяйствующих субъектов, расположенных в четырех торговых центрах Иркутска, - рассказали в сообщении на официальном сайте правительства.

Во время этого рейда было составлено пять административных производств. Всего с июля 2021 года возбуждено 106 административных производств по статье "Невыполнения правил поведения при ЧС и угрозе ее возникновения".

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