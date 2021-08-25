К 1 сентября закончить ремонт на улице Мелентьева обязали подрядчика в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске подрядчик затянул ремонт дороги на улице Мелентьева более чем на 40 дней. Администрация приняла финансовые меры воздействия и обязала выплатить организацию за нарушения штрафы и пенни. Организацию обязали максимально увеличить темпы, чтобы закончить работы к 1 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Улица Мелентьева – один из самых протяженных участков ремонта в этом году. Отрезок от Улан-Баторской до Лермонтова составляет более одного километра. Наряду с заменой дорожного полотна и тротуаров, установкой ограждений и дорожных знаков, в районе социально значимых объектов – школы №19, детского сада №5, больницы Иркутского научного центра СО РАН запланированы подъездные пути, новые парковочные места и тротуары, - рассказали в ведомстве.

В текущем году в областном центре ремонтируют 22 дорожных участка протяженностью 22 километра. Работы уже завершены на Каландаришвили, 7-ой Советской, 2-ой Батарейной, Ярослава Гашека.

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