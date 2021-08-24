Иркут превысил критическую отметку в черте города. Фото: администрация Иркутска

Иркут на территории города превысил критическую отметку и составляет 322 сантиметра при критической 320. Вместе с тем, в самой нижней точке – на улице Пляжной в поселке имени Горького удалось избежать подтопления жилых домов. Там был сделан насыпной вал. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Более месяца назад в предупредительных целях муниципальное предприятие приступило к отсыпке вала. Работы выполнялись в несколько этапов, чтобы искусственная насыпь могла уплотниться. И сегодня мы видим, что укрепление позволило сдержать воду, которая поднялась уже выше уровня дороги, - рассказали в ведомстве.

Также на месте выставлен круглосуточный пост. Также специалисты следят за обстановкой на реках совместно с дежурными службами Тункинского и Шелеховского районов, чтобы спрогнозировать возможные подтопления.

В поселке имени Горького на улице Пляжной продолжают отсыпку берега там, где это необходимо. На вал длиной более 300 метров уже затрачено свыше 700 тонн отсева.

Вода вышла на автомобильную дорогу возле СНТ «Автомобилист». Там также будет проведена отсыпка территории.

На случай необходимости подготовлены пункты временного размещения.

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