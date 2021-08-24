Холодной воды не будет в микрорайонах Зеленый, Лесной и Искра в Иркутске с 26 по 28 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске сразу в нескольких микрорайонах 26 августа ожидается отключение холодной воды. Это необходимо для проведения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- С 09:00 26 августа до 09:00 28 августа холодное водоснабжение будет отключено в микрорайонах Зелёный, Лесной и Искра, - рассказали на официальном сайте.

Жителей домов, где два дня не будет холодной воды, просят заранее обеспечить себя запасами.

К социальным объектам: больницам, детским домам и т.д., будет осуществляться подвоз воды автоцистернами.

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