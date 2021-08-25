Талантливые студенты иркутских вузов будут получать ежемесячную выплату в 5000 рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области талантливые студенты будут получать ежемесячную выплату в размере 5000 рублей. Первокурсники 2021 года должны подать заявку в министерство образования Иркутской области до 25 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Выплата предоставляется с 1 сентября первого курса по 31 мая третьего курса при отсутствии у студента по итогам промежуточных аттестаций оценок «удовлетворительно», академических задолженностей, а также при наличии ежегодного достижения результатов в научно-исследовательской работе. Студенты второго и третьего курсов должны были предоставить документы, подтверждающие их достижения, до 20 августа, - рассказали в сообщении на официальном сайте правительства.

Также на денежную выплату могут рассчитывать студенты-целевики. Им полагается 3000 рублей ежемесячно. Однако это касается только направления «Образование и педагогические науки». Эта выплата предоставляется на учебный семестр и продлевается, если у студента не будет академических задолженностей и «троек» по итогам сессии. Документы от студентов принимаются до 30 сентября.

Такая поддержка связана с недостатком в регионе педагогов, а также рабочих кадров в других сферах. На выплаты для молодых талантов в областном бюджете выделено около 30 миллионов рублей.

Для назначения выплаты в 5000 рублей студент должен иметь одно из достижений:

- признание победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;

- признание победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;

- награждение региональным знаком «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» и получение 80 и более баллов ЕГЭ по предмету, включенному в перечень вступительных испытаний по специальности (направлению подготовки), по которым студент принят на обучение;

- получение студентом 100 баллов ЕГЭ по предмету, включенному в перечень вступительных испытаний по специальности (направлению подготовки), по которым студент принят на обучение;

- признание победителем регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

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