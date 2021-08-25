10 человек спасли из горящей пятиэтажки пожарные в Усолье Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

11 человек из горящего пятиэтажного дома спасли пожарные Усолья-Сибирского. Сообщение о возгорание поступило в 13:00. Огонь начал распространяться в квартире на третьем этаже. По указанному адресу прибыли четыре пожарных расчёта с автолестницей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В первые же минуты составом звена газодымозащитной службы началась эвакуация людей с верхних этажей здания, где наблюдалось сильное задымление. По маршевым лестницам через подъезд с помощью спасательных устройств были спасены девять жильцов. Ещё одного человека удалось снять с балкона четвёртого этажа. Всего было спасено четыре ребёнка и шесть взрослых, - рассказали в ведомстве.

Одной из пенсионерок понадобилась помощь медиков из-за легкого отравления угарным газом. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Позже хозяйка загоревшейся квартиры рассказала, что пожар начался из-за включенного электрочайника. Прибор вспыхнул и огонь перекинулся на мебель. В считанные минуты пламя охватило всю кухню.

Спасатели МЧС за несколько минут потушили пожар на площади шести квадратных метров. Потолки и стены комнат покрылись копотью. После проветривания жильцы дома вернулись в свои квартиры.

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