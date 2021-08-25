Квадроцикл с водителем и пассажиркой перевернулся в Тайшетском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Квадроцикл с водителем и пассажиркой перевернулся в Тайшетском районе вблизи деревни Тимирязево. 53-летний мужчина и 50-летняя женщина получили травмы и ушибы. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Известно, что 53-летний водитель квадроцикла допустил опрокидывание транспортного средства. В результате случившегося он и его 50-летняя пассажирка с телесными повреждёнными различной степени тяжести госпитализированы, - рассказали в ведомстве.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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