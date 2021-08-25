27-летний водитель Жигулей погиб в ДТП под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вчера около 19 часов 27-летний водитель «ВАЗ 2103» не справился с управлением и съехал с дороги из-за чего машина перевернулась. Мужчина погиб на месте до приезда скорой. ДТП произошло на трассе «Иркутск–Усть-Ордынский–Жигалова», на 49 километре вблизи деревни Жердовка в Иркутском районе. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Также медицинская помощь потребовалась 25-летнему пассажиру жигулей, - рассказали в ведомстве.

Позже оказалось, что у погибшего водителя не было водительских прав, а в момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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