Пожилую иркутянку в очках разыскивают полицейские и волонтеры Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция и волонтеры Иркутска разыскивают 62-летнюю Ольгу Леонидовну Байдак. Об исчезновении пожилой женщины сообщила ее дочь. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Накануне днем в дежурную часть отдела полиции №9 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении ее матери. Пожилая женщина ушла из дома по ул. Донской и до настоящего времени не вернулась, - рассказали в ведомстве.

Людей, которые видели Ольгу Байдак или владеют информацией о ее местонахождении, просят сообщить об этом в полицию.

Приметы: на вид 50 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы седые, стрижка короткая, лицо овальное.

Особые приметы: носит очки. Может быть дезориентирована.

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Граждан, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемой, полиция просит обращаться по телефонам 21-68-05, 21-78-88 или 02.