Настоятель иркутского храма Александра Невского высказался о протестах против строительства церкви на месте рощи. Фото: Иркутская епархия

Сегодня перед городской администрацией иркутянка устроила одиночный пикет против строительства нового храма-памятника князя Александра Невского в микрорайоне Приморский. "Я за сохранение рощи" было написано на плакате пожилой женщины. Жители микрорайона боятся, что у них отберут возможность для прогулок и отдыха. "Комсомолка" связалась с настоятелем храма Александра Невского протоиереем Марком Косолаповым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

- Я не раз видел эту женщину на собраниях, которые организовывали люди, выступающие против строительства. Однако ни она, ни многие другие жители микрорайона не разговаривали со мной лично. Совместно с главой Свердловского округа было принято решение устроить встречу с противниками возведения храма, однако, насколько я знаю, большинство из них приглашение проигнорировали. К слову, в проект будущей церкви включен тот самый парк, о котором мечтают люди. На территории будет установлена детская площадка, выложены дорожки и проведено озеленение, когда раньше площадь между улицами Захарова, Безбокова и Гидростроителей была заброшенным пустырем.

Сегодня на территории рощи проходит подготовка к возведению фундамента.

Споры вокруг строительства храма на месте рощи в микрорайоне Приморский в Иркутске продолжается.

Справка КП

Впервые о строительстве храма на 600 прихожан на месте рощи в микрорайоне Приморском стало известно в 2012 году. Через четыре года местные жители выразили недовольство таким решением и собрали почти 200 подписей против строительства храма, а также создали петицию на имя президента. Однако представители Иркутской епархии смогли получить все разрешительные документы.

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