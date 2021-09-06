Два кладбища Иркутска станут единым историко-мемориальным комплексом. Фото: администрация Иркутска

Глава областного центра поручил разработать концепцию, чтобы объединить Русско-Амурское и Еврейское кладбища в единый историко-мемориальный центр. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В таком случае горожане или туристы смогут посещать эти места и получать максимум информации при должном уровне благоустройства. Кроме того, уже в следующем году территория Русско-Амурского кладбища будет комплексно благоустроена, - сообщают на официальном сайте.

По словам главного раввина Иркутской области Аарона Вагнера, на территории Еврейского кладбища похоронено множество знаковых для Иркутска личностей: Давид Кузнец, Исай Файнберг, Захарий Франк-Каменецкий. Здесь же расположены могилы отца авиаконструктора Михаила Миля и деда авиаконструктора Николая Камова.

На территории Лисихинского или Амурского иудейского кладбища похоронено больше 7 тысяч человек. Оно было открыто в 1900 году и закрыто спустя 64 года. На месте исторического захоронения была установлена памятная стела.

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