Служебная собака помогла найти наркотики у пассажира на вокзале в Иркутске

Служебная собака нашла наркотики у пассажира на вокзале в Иркутске Фото: Виктория МИНАЕВА

Во время обхода привокзальной площади станции Иркутск Пассажирский пес дал понять кинологу, что учуял наркотики у одного из пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- Собака не ошиблась, при себе у иркутянина оказалось 12 граммов, как подтвердила позже экспертиза, наркотического средства, - рассказывают полицейские.

В отношении ранее судимого 39-летнего сибиряка снова возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства», совершенное в особо крупном размере. Мужчину не стали арестовывать, он согласился на подписку о невыезде.

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