Служебный пес Лорд помог раскрыть кражу ящика со спиртным из супермаркета в Ангарске

Служебный пес Лорд «раскрыл» кражу ящика со спиртным из дискаунтера в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В полицию Ангарска поступило сообщение о краже из супермаркета. Охранники магазина рассказали, что трое парней взяли с прилавка ящик со спиртным и ушли, «забыв» заплатить за товар. Один из работников пытался остановить наглых посетителей, но в ответ получил удар по лицу.

На вызов вместе со следственно-оперативной группой приехал служебно-розыскной пес по кличке Лорд. Помимо самого момента дерзкой кражи камеры наблюдения смогли заснять лишь, в какую сторону направилась компания, но даже этого хватило, чтобы собака быстро взяла след.

- Так как после происшествия магазин продолжал принимать покупателей, работать с Лордом в торговом зале не было смысла – следы и запахи давно смешались между собой, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск» полицейский-кинолог Ксения Петрова. – Выйдя на улицу он сразу повел меня в сторону общежития, а возле подъезда лег на живот, что означало – подозреваемые внутри.

Затем по коридору запах привел служебного пса к двери одной из комнат, где и радовались улову трое ангарчан. Оперативники быстро обнаружили тот самый ящик со спиртным – друзей задержали. Полиция возбудила против парней 24 и 27 лет уголовное дело по статье «Грабеж». Один из них уже был ранее судим за кражу.

В награду за то, что Лорд нашел подозреваемых, кинолог Ксения сразу же после задержания почесала пса за ухом, похвалила и накормила вкусным паштетом. Оказалось, что для него это не первое раскрытое преступление – летом четвероногий полицейский нашел улику – золотую цепочку, от которой пытался избавиться грабитель. И это несмотря на то, что в служебно-разыскной работе Лорд новичок.

- Раньше он был домашней собакой: жил в деревне, гонял кур и купался в речке, - делится сержант полиции Ксения Петрова. – Затем его хозяевам пришлось переехать в другой город и пристроить пса. Так, в 3,5 года я начала дрессировать его. Лорд оказался своенравным и серьезным парнем, но при этом очень умным, поэтому чуть больше, чем за полгода подготовки в Уфимской школе кинологов помимо команд «апорт» и «лежать» он обучился следовой работе и обыску местности.

Впереди у немецкой овчарки Лорда еще вся карьера - в среднем служебные собаки работают до 7-8 лет. Сегодня он вместе с Ксенией выезжает на грабежи, квартирные кражи и даже убийства, чтобы помочь полиции разыскать преступников или пропавшие вещи.

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