Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут 4 и 7 ноября в Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Очередной рейд по поиску пьяных водителей проведут 4 и 7 ноября иркутские инспекторы ГИБДД. Проверки будут проходить Иркутском, Бодайбинском, Боханском, Усть-Илимском, Эхирит-Булагатском, Усть-Кутском и Нижнеудинском районах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- По статистике полицейских, каждая 8-я дорожная авария с пострадавшими, происходит по вине пьяных автомобилистов, - рассказали в ведомстве. - В 2021 году в нашем регионе зарегистрировано 250 таких ДТП, в них пострадали более 350 человек.

Полицейские напоминают, что из-за алкоголя снижается скорость реакции и автомобилист не успевает среагировать, может не заметить пешехода в темноте, не различить линии разметки или сигналов светофора. Так, 31 октября 34-летний пьяный водитель «Санг Енг Кайрон» насмерть сбил 45-летнего мужчину в Братске.

Также они просит неравнодушных граждан сообщать о водителях, нарушающих правила движения по дороге, тем самым подвергая жизнь окружающих опасности.