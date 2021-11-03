Въезд в село Пивовариха, недалеко от которого под Иркутском упал самолет Ан-12, перекрыт Фото: Наталья ЛЫТКИНА

Самолет Ан-12 разбился в семи километрах от Иркутска. Место крушения находится недалеко от села Пивовариха в Иркутском районе. Корреспондент КП-Иркутск, выехавший на место трагедии сообщает, что проезд в населенный пункт закрыт. Выставлены посты ГИБДД, полиция не пропускает никакой транспорт.

- Пускают только спецмашины, в том числе на наших глаза проехала машина МЧС, - говорит журналист. – Проехать в село можно только по Байкальскому тракту.

Напомним, сегодня, 3 ноября, под Иркутском в 19.45 по местному времени пропал с радаров грузовой Ан-12. На его борту находилось 7 человек. Борт, предположительно, белорусской авиакомпании летел из Якутска в Иркутск – подробности.