До 12 лет грозит водителю, устроившему смертельное ДТП в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В августе этого года на дороге в жилом районе Порожский в Братске в ДТП погибла 71-летняя женщина. Следователи выяснили, что в автомобиль, где ехала пассажирка, въехала «Тойота Камри», за рулем которой был водитель в состоянии наркотического опьянения. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры региона.

- Мужчина превысил скоростной режим и выехал на встречную полосу, - говорят в полиции. – Материалы уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» переданы в Братский городской суд.

Как отметили в прокуратуре Иркутской области, 32-летнему мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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