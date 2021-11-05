Второй черный ящик нашли на месте крушения Ан-12 под Иркутском

На месте крушения Ан-12 под Иркутском найден черный ящик. Фото: Самолет Ан-12 разбился под Иркутском. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС

На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй черный ящик. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

- Бортовой самописец был обнаружен в хвостовой части самолета, на месте продолжают работу следователи, - рассказала старший помощник Восточно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Наталья Манакова.

Напомним, первое сообщение о том, что грузовой Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области, пришло в 19.45 по местному времени 3 ноября. Позже стало известно, что самолет рухнул в 7 километрах от Иркутска недалеко от села Пивовариха при заходе на второй круг. Сесть с первого раза не удалось из-за погоды – в регионе в тот день шел снег и дул ветер. Первый черный ящик был найден в тот же самый вечер.

Установлено, что самолет принадлежал белорусской компании «Гродно». В нем находилось 9 человек из России, Украины и Белоруссии: семь из них – экипаж, и двое сопровождающих – руководство авиакомпании «Заполярье», они летели для заключения договора по перевозкам. Никто не выжил, с самого начала власти региона сообщили о том, что на месте падения обнаружены фрагменты тел. С родственниками погибших уже связались, в Иркутске для них выделят места в гостинице.

Среди возможных причин крушения Ан-12 сейчас называют ошибку пилота, метеоусловия или неисправность судна. Точную предстоит выяснить следователям Центрального аппарата СК России. Известно, что капитан экипажа был опытным пилотом, налетал больше 12 000 часов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее смерть двух и более лиц».

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