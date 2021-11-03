Игорь Кобзев: родственникам погибших в крушении Ан-12 под Иркутском окажут помощь в размещении. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области поручил оказать помощь в размещении родственников погибших в авиакатастрофе в Иркутском районе. Этот вопрос обсудили в рамках заседания КЧС под. В оперативном совещании, приняли участие члены Правительства Иркутской области, МЧС, администрации города Иркутска, Иркутского района. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Все службы сработали оперативно. Ликвидирован очаг возгорания. Обнаружены тела погибших. Сейчас нужно создать условия для работы следственных органов, освободить дорогу. Я уже связался с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько, переговорил и с авиакомпанией, представители которой вылетают завтра в Иркутск. Мы также продолжим работу в зоне катастрофы. Кроме того, по линии МИДа будем вести работу. Сейчас информируем генеральное консульство Украины в Новосибирске, информируем посольство в Республике Беларусь в Москве. Обмениваемся данными. Будем вести переговоры, связанные с транспортировкой погибших, - сказал губернатор.

Игорь Кобзев отметил, что родственникам погибших будет оказываться психологическая помощь. В регионе начала работу горячая линия.

Завтра глава региона проведет еще одно заседание КЧС.

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Номер телефона горячей линии для родственников погибших в авиакатастрофе под Иркутском: 83952409999.