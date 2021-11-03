Капитан разбившегося под Иркутском Ан-12 имел налет больше 12 тысяч часов. Фото: прокуратура Иркутской области

Капитан разбившегося под Иркутском Ан-12 имел налет больше 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 более 7 тысяч. В момент авиакатастрофы воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 – Украины и 3 – Республики Беларусь. Об этом сообщают в пресс-службе министерства транспорта Республики Беларусь.

- В настоящее время Межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители Департамента по авиации, - рассказали в ведомстве. - Департаментом по авиации принято решение о приостановлении коммерческой эксплуатации самолетов АН-12 до получения результатов расследования.

Напомним, 3 ноября при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет «Авиакомпании Гродно» АН-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовариха.

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