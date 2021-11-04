"Они летели заключать договор": сын погибшего в авиакатастрофе под Иркутском бизнесмена рассказал, почему тот оказался в Ан-2

Руководители авиакомпании "Заполярье, погибшие при крушении Ан-12 под Иркутском, летели заключать сделку. (На фото Олег Вишнев) Фото: личный архив семьи Вишневых

- Бесстрашный, жизнерадостный, позитив находил в любой сложной ситуации,- вспоминает отца Сергей Вишнев. Признается, к сожалению, общались не часто, в том числе и о его работе. Но знает наверняка – отец бывший летчик грузовой авиации, за штурвалом провел 17 лет. Полетами, что говорится, болел.

Мог ли подумать 55-летний Олег Вишнев, 20 лет назад оставивший кресло пилота, что последние минуты жизни он проведет именно в воздухе? По словам сына, обычно первый замгендиректора авиакомпании «Заполярье» рейсы не сопровождал. В этот раз маршрут был новым и должен был принести фирме прибыль. Два руководителя отправились в Иркутск на грузовом лайнере, чтобы проследить за перевозкой товаров и заключить коммерческий договор. В самолете он был вместе с руководителем компании Юрием Володиным.

Руководитель авиакомпании "Заполярье" Олег Вишнев с двумя сыновьями. Фото: личный архив семьи Вишневых

- Позвонили близкие из Иркутска и сообщили об авиакатастрофе. В воскресенье лечу в Иркутск, - рассказал корреспонденту «КП»-Иркутск» Сергей.

Компания планировала открыть новую цепочку доставки грузов в отдаленные районы Чукотского автономного округа через Иркутскую область. Из Москвы и других городов товар доставляли по земле, а из аэропорта Братска на самолетах Ан-12.

Ан-12 упал во время второго захода на посадку в иркутский аэропорт. Фото: прокуратура Иркутской области.

Напомним, вечером 3 ноября под Иркутском разбился грузовой лайнер, выполнявший рейс Якутск-Иркутск. Из-за снежной метели самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» не смог приземлиться в аэропорту Иркутска с первого раза и зашел на второй круг. Командир судна сообщил, что собирается садить самолет, но Ан-12 пропал с радаров. Он упал в районе поселка Пивовариха и загорелся. Выжить в авиакатастрофе не удалось никому – погибли семь членов экипажа и двое руководителей авиакомпании.

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